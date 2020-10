Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachtrag zur Pressemitteilung "Was ist Samstagnacht in der Altstadt passiert?"

Kaiserslautern (ots)

Die Fahrerin des Fiats konnte ermittelt werden. Sie brachte am Montagabend Licht ins Dunkle.

Nach ihren Angaben feierte der Verletzte zusammen mit Freunden in der Wohnung der Zeugin und ihres Lebensgefährten. Am frühen Morgen wollte der 35-Jährige nach Hause gehen. Kurze Zeit später fanden sie ihn am Ende der witterungsbedingt nassen Metalltreppe, welche von der Wohnung zur Straße führt. Er schien stark verletzt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten fuhr sie ihn daraufhin ins Krankenhaus. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration im Blut konnte sich der Verletzte augenscheinlich an nichts mehr erinnern.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich für die mediale Verbreitung! |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell