Polizei Wuppertal

POL-W: Polizei fasst Täter nach Beschädigung von 50 Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.06.2020, gegen 05:00 Uhr, meldeten Anwohner der Möbecker Straße in Wuppertal eine männliche Person, die mit einem spitzen Gegenstand Reifen an geparkten Pkw zerstach. Anhand der Personenbeschreibung traf eine eingesetzte Polizeistreife auf einen polizeibekannten 32-jährigen Wuppertaler, der bei Erblicken des Streifenwagens zu Fuß die Flucht ergriff. Kurze Zeit später konnte der Täter an seiner Wohnanschrift gefasst werden. Polizeiliche Ermittlungen ergaben im Bereich Möbecker Straße und Umgebung insgesamt 50 beschädigte Pkw. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Der 32-Jährige muss sich nun den Fragen der Kriminalpolizei stellen. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell