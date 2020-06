Polizei Wuppertal

POL-W: Solingerin und ihr Hund von Auto erfasst

Wuppertal (ots)

Am 09.06.2020, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Hansastraße in Solingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW, einer Fußgängerin und ihrem Hund. Eine 52-jährige Solingerin befuhr mit ihrem Pkw die Hansastraße. Aus bislang ungeklärten Umständen kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Laternenmast. Eine 43-jährige Solingerin, die sich mit ihrem Hund nahe der Straßenlaterne auf dem Bürgersteig befand, wurde ebenfalls von dem Auto erfasst. Die Verletzungen beider Frauen mussten in einem Krankenhaus und der verletzte Hund in einer Tierpflegestation versorgt werden. Es entstand Sachschaden von circa 9500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Hansastraße. (jk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell