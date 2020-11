Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Täter wiedererkannt

HeilbronnHeilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben gestrigen Mittwochnachmittag (11.11.2020) gegen 17:00 Uhr in einer Stadtbahn der Linie S4 einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, bereits am 13.10.2020 in einer S-Bahn im Heilbronner Stadtbereich einen Laptop entwendet zu haben. Überwachungskameras einer Stadtbahn der Linie S4 filmten den 61-Jährigen dabei, wie er vergangenen Monat das Notebook einer 21-Jährigen im Wert von ca. 900 Euro an sich nahm und kurz darauf den Zug verließ. Die Geschädigte hatte das Gerät zuvor auf einem Sitzplatz in der Bahn liegengelassen und den Vorfall später der Polizei gemeldet. Nach einer Auswertung der Videodaten fahndeten Bundespolizisten in der gleichen S-Bahnlinie Richtung Weinsberg nach dem bis dahin unbekannten Mann. Die Beamten konnten hierbei den 61-jährigen österreichischen Staatsangehörigen mithilfe der Lichtbilder identifizieren und vorläufig festnehmen. Der tatverdächtige Mann übergab den Beamten das Notebook, das sich noch in seiner Wohnung befand, letztlich freiwillig. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Unterschlagung ermittelt.

