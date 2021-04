Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Streit in städtischer Wohnunterkunft ++ mehrfach mit Messer zugestochen ++ Mann schwebt in Lebensgefahr ++ 27 Jahre alten Täter vorläufig festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Aktuell wegen versuchtem Totschlag ermittelt die Polizei nach eskaliertem Streit in einer städtischen Wohneinrichtung, Beim Benedikt. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 27 Jahre alter Bewohner auf einen 40 Jahre alten Mitbewohner in den Nachmittagsstunden des 24.04.21 mehrfach mit einem Messer eingestochen. Die beiden Männer bewohnen in der städtische Wohnunterkunft getrennte Zimmer. Gegen 14:45 Uhr kam es dann vermutlich im Zimmer des Opfers zu einem Streit, wobei der Beschuldigte mehrfach mit einem Messer auf das Opfer einsticht. Im Anschluss flüchtete der 27-Jährige aus der Unterkunft, konnte jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 40-Jährige erlitt mehrere Stichwunden u.a. im Oberschenkel und Unterbauch und wird aktuell notoperiert; eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Noch in den Nachmittagsstunden übernahmen zusammen mit der Lüneburger Tatortgruppe auch Ermittler des Fachkommissariates Tötungsdelikte und Beamte des Erkennungsdienstes die Ermittlungen und Tatortarbeit. Dabei konnten auch Beweismitteln (u.a. ein Messer, sowie Täter- und Opferbekleidung) sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen dauern an.

