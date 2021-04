Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "bekifft" mit E-Scooter unterwegs ++ Heidebienen gestohlen ++ Pkw geraubt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Pkw geraubt

Gegen einen 28 Jahre alten Täter hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet, da er am Donnerstagnachmittag, 22.04.21, den VW Passat seiner ehemaligen Freundin geraubt hat. Nach bisherigen Ermittlungen war der Tatverdächtige bei der 31-jährigen Lüneburgerin bis zu einer Tankstelle in der Artlenburger Landstraße mitgefahren. Dort hat er sie dann aufgefordert auszusteigen, war auf den Fahrersitz geklettert und mit dem VW in Richtung Lüneburg davongefahren. Zuvor hat der 28-Jährige, der obendrein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, seine Ex-Freundin noch getreten und ihr das Handy entrissen. Eine Fahndung nach dem grauen VW Passat mit dem Kennzeichen LG - BA 69 war bislang nicht erfolgreich. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen - Geldkassette gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter brach am 23.04.21, zwischen 02.10 und 02.20 Uhr, in ein Geschäft im Moldenweg ein. Der Täter warf eine Scheibe ein, betrat das Geschäft und flüchtete kurz darauf mit einer Geldkassette. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Drogen bei Kontrolle sichergestellt

Polizeibeamte haben am Nachmittag des 22.04.21 im Wandrahmpark und in einem Parkhaus in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof insgesamt vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren kontrolliert. Bei beiden Kontrollen wurde jeweils ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Bei der Kontrolle im Parkhaus hatten ein 26-Jähriger und ein 28 Jahre alter Mann zudem jeweils einen Klemmleistenbeutel mit vermutlich Marihuana dabei. Die Drogen wurden jeweils sichergestellt und Strafverfahren gegen die Personen eingeleitet.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde am Donnerstagvormittag, 22.04.21, gegen einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg eingeleitet. Der 26-Jährige fuhr mit seinem E-Scooter entlang der Willy-Brandt-Straße, obwohl das Kraftfahrzeug nicht versichert war.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Theodor-Heuss-Straße kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag den 23 Jahre alten Fahrer eines Pkw. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 22.04.21, zwischen 07.50 und 12.25 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Daimler Benz, der in der Reitende-Diener-Straße abgestellt war. An dem Daimler entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - während der Fahrt telefoniert - Kleinkind nicht angeschnallt

Gegen eine 32 Jahre alte BMW-Fahrerin hat die Polizei am Nachmittag des 22.04.21 ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die 32-Jährige war mit ihrem Pkw verbotswidrig durch die Salzstraße gefahren. Dabei hat die BMW-Fahrerin zudem mit ihrem Mobiltelefon telefoniert, während auf der Rückbank ein Kleinkind saß, welches nicht angeschnallt war.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Einen 58 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Sharan stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 23.04.21 in der Theodor-Körner-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 08:15 Uhr zeigte der Lüchower den Beamten einen nicht mehr gültigen Führerschein vor. Ermittlungen ergaben, dass der Führerschein dem Mann bereits vor geraumer Zeit durch das Amtsgericht Dannenberg entzogen worden war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein.

Küsten - (Zargen mit) Heidebienen gestohlen

Einen verschlossenen Bienenwagen brachen Unbekannte in Lübeln im Zeitraum vom 15. Bis 22.04.21 auf und entnahmen daraus insgesamt elf Normalmaß-Zargen mit Heidebienenvölkern (dunkle Bienen) und transportierten diese ab. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - Motorrad fällt von Anhänger - 9.000 Euro Sachschaden

Beim Abbiegen nach rechts von der Hugo-Steinfeld-Straße auf die Landesstraße 250 öffnete sich in den Mittagsstunden des 22.04.21 der hinter einem Pkw Ford Ranger befindliche Anhänger eines 32-Jährige, so dass gegen 13:30 Uhr ein auf der Anhängerfläche befindliches Krad auf die Fahrbahn krachte und mit zwei Pkw Nissan (entgegenkommend) und Daimler (und folgend) kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - "bekifft" mit E-Scooter unterwegs

Einen 51-Jährigen auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 22.04.21 in der Schillerstraße. Bei der Kontrolle stand der Uelzener gegen 11:15 Uhr unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen/Ebstorf/Suderburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 22.04.21 in verschiedenen Bereichen.

In den Nachmittagsstunden ahndeten Beamte in der Albrecht-Thaer-Straße und Celler Straße in Uelzen insgesamt sechs Verstöße. Auf der Landesstraße 233 zwischen Oetzfelde und Ebstorf waren sechs Fahrer zu schnell unterwegs und am Nachmittag An der Bahn 22 weitere Fahrzeugführer. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Insgesamt 11 zu schnelle Fahrer ertappten die Beamten in den Mittagsstunden in der Bahnser Straße in Suderburg.

