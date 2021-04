Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Dienstag, 20.04.2021, 00:03 Uhr

Kurz nach Mitternacht sind unbekannte Täter in ein Haus in Mainz-Gonsenheim am Rande des Lennebergwaldes eingebrochen. Vermutlich stiegen sie auf Blumenkübel, um an ein höhergelegenes Fenster im Erdgeschoss zu gelangen. Ob das Fenster bereits zum Zeitpunkt der Tatbegehung geöffnet war, kann abschließend bislang nicht geklärt werden. Als der Täter das Haus betrat, wurden die beiden Bewohner, die im ersten Obergeschoss schliefen, wach und schalteten das Licht an. Daraufhin flüchtete ein Täter unerkannt durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung. Es kam zu keinem Täterkontakt. In der Wohnung wurde nichts angegangen und nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Freitag, 16.04.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 19.04.2021, 06:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in ein Gebäude in der Weberstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

