Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto beschädigt

Mainz-Neustadt (ots)

Samstag, 17.04.2021, 00:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Leibnizstraße die Windschutzscheibe und die beiden linken Seitenscheiben eines Autos mit Pflastersteinen und Gehwegplatten eingeworfen. Außerdem wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Ein 28-Jähriger Mann hörte das splitternde Glas, konnte jedoch keinen Täter erkennen. Der Halter des Wagens hat einen Strafantrag gestellt. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell