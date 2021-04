Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Roller aus Hinterhof gestohlen

Mainz-Mombach (ots)

Samstag, 17.04.2021, 19.30 Uhr

Am Samstagabend hat ein 45-Jähriger einen Roller aus einem Hinterhof in der Straße An der Brunnenstube entwendet. Ohne den Motor zu betätigen, verließ der Mann den Hof auf dem Kraftrad rollend. Dabei konnte der Täter noch vor Ort von den eingesetzten Beamten gesehen und festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen wurde ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurde der 45-Jährige zur Dienststelle verbracht. Zudem war der Mann zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und stand unter Drogen. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Roller an den Eigentümer übergeben.

