Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24./25.04.21++

Lüneburg (ots)

Presse - 24./25.04.2021 ++

Lüneburg

Adendorf - "Fehlerteufel!" - Pkw geraubt -> Kfz-Kennzeichen LG-BA 89 (nicht 69) - Fahndung dauert an

Gegen einen 28 Jahre alten Täter hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet, da er am Donnerstagnachmittag, 22.04.21, den VW Passat seiner ehemaligen Freundin geraubt hat. Nach bisherigen Ermittlungen war der Tatverdächtige bei der 31-jährigen Lüneburgerin bis zu einer Tankstelle in der Artlenburger Landstraße mitgefahren. Dort hat er sie dann aufgefordert auszusteigen, war auf den Fahrersitz geklettert und mit dem VW in Richtung Lüneburg davongefahren. Zuvor hat der 28-Jährige, der obendrein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, seine Ex-Freundin noch getreten und ihr das Handy entrissen. Eine Fahndung nach dem grauen VW Passat mit dem Kennzeichen LG - BA 89 war bislang nicht erfolgreich. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verstöße Corona-Verordnung

Am Wochenende wurden mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden zweimal mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in ihren Fahrzeugen angetroffen. In der Ochtmisser Straße wurde Samstagnacht durch 7 Personen aus 4 unterschiedlichen Haushalten eine Party veranstaltet. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbrüche

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Samstag Zugang in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Wilschenbruch. Es wurde Bargeld und ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Als die Bewohnerin den Einbruch gegen 00:10 Uhr bemerkte, sah sie noch wie der von ihr vor der Tür abgestellte Pkw wegfuhr.

Kindergarten

In den Kindergarten in der Straße Breite Wiese gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Objekt verschafften sie sich Zugang zu weiteren Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam vorhandene Schränke.

Gartenlaube

Von Freitag auf Samstag wurde in eine Gartenlaube im Kleingartenverein an der Bleckeder Landstr. eingebrochen. Als der Unbekannte auf das Grundstück gelangte, beschädigte er einen Sichtschutzzaun. Das Fenster der Laube wurde eingeschlagen und Diebesgut erlangt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrollen

Am Samstagmorgen wird in der Gebrüder-Heyn-Str. ein 25jähriger kontrolliert, welcher diesen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Des Weiteren war die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Auch ein 34jähriger war am Samstagmittag ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz mit seinem Leichtkraftrad auf der Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag gegen 03:50 Uhr wurde in der Straße Langenstücken ein 17jähriger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, kontrolliert. Er pustete 2,23 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bardowick - Streitigkeiten

Zwischen den Eheleuten kam es am frühen Samstagabend zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die zu Handgreiflichkeiten führten. Die Ehefrau und die beiden jugendlichen Kinder verließen zunächst die Wohnung. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Hohnstorf - Zigarettenautomatenaufbruch

Durch einen Zeugen wurden vermutlich 3 Personen beobachtet, wie sie mittels Werkzeugen den Zigarettenautomaten in der Elbuferstr. in Hohnstorf, OT Bullendorf, teilweise öffneten und diverse Zigarettenschachteln entwendeten. Durch den Zeugen gestört flüchteten sie daraufhin. Durch die eingesetzten Beamten kann im Nahbereich ein möglicher Täter festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-8306 2215 oder die Polizei Bardowick unter Tel. 04131-799400 entgegen.

Uelzen

Geschwindigkeitskontrollen Samstag, 13:20-14:20 Uhr, Uelzen, Celler Straße, in Höhe Felta-Tankstelle wurde ein PKW mit 65km/h gemessen.

Samstag, 15:55-17:05 Uhr, Uelzen, Salzwedeler Straße, wurden sechs Verwarnungen und eine Ordnungswidrigkeit geahndet. Der schnellste PKW wurde mit 75 km/h gemessen.

Freitag, ab 10:00 Uhr wurden in Uelzen, Ripdorfer Straße, neun Verstöße geahndet. Schnellster PKW hier mit 59 km/h in der 30er Zone.

Freitag, 16:30-17:45 Uhr, Hoystorfer Berg, Bundesstraße 4, 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon zwei mit Fahrverbot, schnellstes Fahrzeug: 167 km/h.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, gegen 02:20 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann in Ebstorf, Mittelweg, mit seinen PKW öffentlichen Verkehrsraum. Er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der freiwillige Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW die Bundesstraße 4. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 02:40 Uhr, wurde auf der Kreisstraße zwischen Wieren und Nettelkamp ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein 19-jähriger Mann war dort mit seinem VW unterwegs. Als er einem Reh ausweichen wollte, prallt er gegen zwei Bäume, fuhr einen Abhang neben der Fahrbahn herunter und überschlug sich mehrfach. Der VW wurde hierbei wortwörtlich zerrissen. Zwei 19-jährige Mitfahrer wurden lediglich leicht verletzt, es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,74 Promille.

Sachbeschädigung an Kfz

Samstag, gegen 21:49 Uhr, beobachtet eine Zeugin in Ebstorf, Uelzener Straße, dass zwei unbekannte männliche Täter ihre E-Bikes die Straße entlang schoben. In Höhe der Nr. 7 traten von dann an zwei geparkten Opel die Spiegel der Fahrerseite ab. Die UT flüchten daraufhin in unbekannte Richtung.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Am Samstag, gegen 03:55 Uhr, streifte eine Gruppe in Ebstorf randalierend durch den Ort und beschädigen mehrere Straßenlaternen, Verkehrsschilder und einen Holzzaun. Eine der Straßenlaternen wurde umgebogen / abgeknickt und lag auf dem Gehweg. Am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Kiebitzkamp wurde der aus Strohrundballen aufgestellte "Osterhase" zerstört.

Zeugen wenden sich bitte unter 05822-947920 an die Polizei Ebstorf.

Lüchow-Dannenberg

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholbeeinflussung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte pp. Lüchow: Ein 20jähriger Mann aus der SG Lüchow wurde am Samstagabend, 24.04.2021, gg. 18:45 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE-Marktes, in der Theodor-Körner-Straße, auffällig, weil er keine vorgeschriebene Mundnasenbedeckung trug. Auch nach Aufforderung durch die einschreitenden Beamten weigerte sich der deutlich alkoholisierte Mann eine Bedeckung anzulegen. Anschließend setzte er sich entgegen der Anordnung der Beamten auf sein Fahrrad und versuchte davon zu fahren. Bei seiner sich fortsetzenden Kontrolle wurde bei ihm eine Atemalkoholisierung von 2,52 Promille festgestellt. Von dem 20jährigen sollte nun eine Blutprobe entnommen werden. Während seiner Verbringung ins Krankenhaus nach Dannenberg bedrohte er die Beamten. Im Krankenhaus leistete er bei der Blutentnahme aktiv Widerstand. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell