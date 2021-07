Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage: Werlaburgdorf: Anhänger beschädigt Werlaburgdorf, Steinweg, 24.07.2021, ca. 01:00 Uhr In der Nacht zu Samstag wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein im Steinweg in Werlaburgdorf abgestellter Anhänger beschädigt. Dabei wurde gegen 01:00 Uhr eine flüchtende Person gesichtet, die sich zuvor im Bereich des Anhängers aufhielt. Bei dem Anhänger wurden ein Schild und daran angebrachte Pflanzen im Wert von ca. 200 Euro beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 oder die Polizei Schladen unter 05335/929660 entgegen. Wohnungsbrand durch brennende Kerze Wolfenbüttel, Am Alten Tore, 25.07.2021, 01:00 Uhr - 03:20 Uhr Vermutlich durch eine brennende Kerze geriet in der Samstagnacht ein Wohnzimmertisch in der Straße Am Alten Tore in Wolfenbüttel in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen, so dass es zu keinen weiteren Beschädigungen am Gebäude kam. Lediglich an den Wänden mehrerer Zimmer waren Rußaufschläge festzustellen. Der 23-jährige Wohnungsinhaber erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt. Dafür wurde der Brandort beschlagnahmt. Verkehrslage: Verkehrskontrollen: Nicht verkehrstüchtige Autofahrer unterwegs 1. Remlingen, Leipziger Straße, 24.07.2021, 06:30 Uhr 2. Wolfenbüttel, Westring, 25.07.2021, 01:00 Uhr Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten am frühen Samstagmorgen und in der folgenden Nacht zwei Autofahrer kontrolliert werden. Im ersten Fall wurde in der Leipziger Straße in Remlingen ein 23-jähriger Fahrer eines Audi kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im zweiten Fall kontrollierte die Polizei im Westring in Wolfenbüttel einen 27-jährigen Fahrer eines Fiat. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

