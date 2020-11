Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub statt Drogenerwerb

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Sieker - In Sieker wollte ein Gütersloher am Freitagabend, 30.10.2020, von mehreren Männern Marihuana erwerben. Statt Drogen zu bekommen wurde ihm sein Geld abgenommen.

Der 44-jährige Gütersloher traf gegen 20:50 Uhr auf einige Männer, die sich auf einem Parkplatz eines Discoutmarktes an der Detmolder Straße aufhielten. Sie standen im hinteren Bereich des Parkplatzes an der Straße Am Ellernkamp.

Der 44-Jährige war angetrunken und der Ansicht, er könne vielleicht Drogen bei den Unbekannten erwerben. Als er nach Marihuana fragte, unterstrich er seine Kaufabsicht, indem er einige Geldscheine vorzeigte. Plötzlich erhielt der Gütersloher einen Schlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. In Bodenlage bedrohte ihn der Schläger mit einem Messer und nahm ihm die zuvor gezeigten Geldscheine ab.

Die Männer liefen in Richtung Am Ellernkamp davon.

Zwei Zeugen sahen zwei Personen von dem Parkplatz davon laufen und beschrieben die Tatverdächtigen:

Beide Männer trugen einen Mund-Nasenschutz. Einer trug eine weiße Jacke. Bei ihm soll es sich um einen Mann von dunklem Hauttyp handeln.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell