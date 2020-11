Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter brechen Raub auf Tankstelle ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine aufmerksame Zeugin meldete am Sonntag, 01.11.2020, einen Überfall auf ein Geschäft an der Oldentruper Straße, bei dem zwei Täter einige Getränkedosen erbeuteten, jedoch ohne Bargeld vom Tatort flüchteten.

Die maskierten Täter betraten gegen 18:30 Uhr die Tankstelle zwischen der Weddigenstraße und der Wildbrandstraße. Der erste Räuber ging direkt auf den Kassenbereich zu und forderte den Verkäufer lautstark auf, das Bargeld herauszugeben. Dabei trug er ein Messer in der Hand und drohte dem Kassierer damit. Nach nur kurzer Zeit, brach der Täter sein Vorhaben ab und ergriff gemeinsam mit seinem Komplizen die Flucht.

Der hatte sich in der Zwischenzeit an einem Getränkeaufsteller bedient. Er hatte sechs Getränkedosen genommen und sie in eine schwarze mitgeführte Tasche gesteckt. Gemeinsam flüchteten die beiden Männer mit der Beute über die Oldentruper Straße nach rechts in die Weddigenstraße. Dort verlor sich ihre Spur.

Noch während sich die Täter in der Tankstelle aufhielten alarmierte die Zeugin über den Notruf die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden.

Der erste Mann trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine hellgraue Jogginghose, dazu eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Sein mitgebrachter Beutel war weiß mit einem kreisförmigen Symbol.

Sein Komplize war ebenfalls mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jogginghose bekleidet. Er trug eine Einwegmaske und Handschuhe. Auf seiner schwarzen Hose befand sich ein weißes Emblem. An den Füßen trug er Badeschlappen einer Sportmarke. Er hatte eine dunkle Tasche bei sich.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

