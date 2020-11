Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall in der Windflöte

Radfahrer übersehen

BielefeldBielefeld (ots)

Bu./ Am Sonntagmorgen, 09.57 h, wurde ein 45-jähriger Radfahrer aus Rheda bei einem Unfall auf der Kreuzung Buschkampstraße/Postheide schwer verletzt. Zu der Kollision mit einer 36-jährigen Seat-Fahrerin aus Bielefeld kam es, als der Radler auf der Buschkampstraße in Richtung Windelsbleiche auf dem Radweg, der auf der linken Seite verläuft, unterwegs war. Die Seatfahrerin befuhr die Postheide in Richtung Buschkampstraße, hielt an der Kreuzung an und beabsichtigte nach links in Richtung Friedrichsdorf abzubiegen. Beim Anfahren übersah sie offensichtlich den vorfahrtberechtigten Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, kollidierte mit ihm, wodurch dieser zu Fall kam. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der zunächst nachgeforderte Rettungshubschrauber war nach kurzer Behandlungsdauer des Verletzten vor Ort nicht mehr erforderlich. Fahrrad und Pkw wurden leicht beschädigt.

