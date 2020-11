Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Belohnung für Zeugen von Brandstiftung

GeorgsdorfGeorgsdorf (ots)

Am 9. Oktober kam es, wie bereits berichtet, zu einem Brand in einem ehemaligen Stallgebäude an der Straße Strankdiek in Georgsdorf. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen. Für Hinweise die zur Identifizierung und Ergreifung der Täter führen, wurde von dem Versicherer eine Belohnung von insgesamt 5000 Euro ausgesetzt. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4730198

