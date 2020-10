Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Nebengebäude in Brand

Georgsdorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagabend zu einem Brand auf einem Gehöft in der Straße Strankdiek alarmiert worden. Aus noch ungeklärter Ursache war es dort zu einem Feuer in einem als Werkstatt und Lagerraum genutzten Nebengebäudes gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen waren mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen. Das Gebäude wurde nahezu vollständig zerstört. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

