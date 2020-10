Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Einbruch in Wohnhäuser

Rastdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend zwischen 18.15 - 21.00 Uhr in zwei Wohnhäuser am Wahner Weg eingebrochen. Die Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen, durchwühlten anschließend mehrere Schränke und stahlen neben weiteren Gegenständen auch Bargeld und eine Uhr. Der durch die Einbrüche entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

