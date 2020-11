Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Ladendiebe gefasst

LingenLingen (ots)

Am Montag kam es in einem Elektrofachmarkt in der Lingener Innenstadt zu einem versuchten Ladendiebstahl. Zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Das junge Duo war am Montagvormittag extra mit dem Zug nach Lingen angereist, um hier auf professionelle Diebestour zu gehen. In dem Lingener Elektrofachmarkt deponierten sie in kürzester Zeit über 100 hochwertige Computerspiele im Gesamtwert von fast 5300 Euro in ihren Rucksäcken. Diese waren so präpariert, dass die elektronische Diebstahlsicherung unterdrückt wurde. Ein Mitarbeiter des Marktes sowie ein Ladendetektiv waren bereits auf die beiden Männer aufmerksam geworden und informierten die Polizei. Möglicherweise ahnten die beiden Täter etwas, denn sie nahmen die Spiele wieder aus ihren Rucksäcken und versteckten sie unter den Verkaufsregalen. Als sie den Markt ohne Beute verlassen wollten, wurden sie vom Personal festgehalten und der Polizei übergeben.

Nach der Prüfung der Personalien stellten die Beamten auf der Wache fest, dass in den vergangenen Wochen bereits 13 Ladendiebstähle auf das Konto der beiden Georgier gingen. Dabei waren sie unter anderem in Geschäften in Osnabrück und Oldenburg unterwegs. Dem wurde nun ein Ende gesetzt, die Strafe folgt auf dem Fuße. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Täter am Dienstag einer Richterin beim Amtsgericht Lingen vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

