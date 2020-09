Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Ludgeristraße/Auto kommt von der Straße ab

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Mittwoch (23.9.20) fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen 20.50 Uhr in Billerbeck auf der L580 stadteinwärts. Dabei blendete er einen entgegenkommenden 19-jährigen Autofahrer aus Billerbeck. Dieser kam daraufhin in Höhe der Kreuzung L580/Ludgeristraße von der Straße ab. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.

Das von der Straße abgekommene Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell