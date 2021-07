Sachbeschädigung an Pkw in Burgdorf

Ort: 38272 Burgdorf, Klüterstraße und Wiesenhofring Zeit: Nacht vom 23.07.21 auf 24.07.2021 Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 24.07.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter sowohl in der Klüterstraße, als auch in der Straße Wiesenhofring in Burgdorf insgesamt drei Pkw durch Zerstechen von Reifen. Gegen 04:28 Uhr konnte einer der Geschädigten zwei Täter flüchten sehen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief im Anschluss jedoch ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizei in Baddeckenstedt zu melden.

Diebstahl einer Geldbörse in Einkaufszentrum Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Einkaufszentrum in der Straße An der Erzbahn Zeit: 24.07.21, ca. 09:30 Uhr Am 24.07.21, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Straße An der Erzbahn in Salzgitter-Bad zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 64jährige Geschädigte legte diese für einen kurzen Moment in ihrem Einkaufswagen ab und stellte kurz darauf den Diebstahl fest. Im weiteren Verlauf wurde die Geldbörse mit sämtlichen Dokumenten wieder aufgefunden und an die Geschädigte ausgehändigt. Bislang u.T. hatte lediglich das Bargeld in Höhe von ca. 70 Euro entnommen und die Geldbörse zurückgelassen.

Diebstahl von zwei Handys aus Firmenfahrzeug Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Burgundenstraße Zeit: 24.07.21, 17:30 - 17:50 Uhr Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 17:30 und 17:50 Uhr, entwendete bislang u.T. aus einem, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Burgundenstraße abgestellten, Firmen-LKW das Handy des 48jährigen Geschädigten sowie ein Firmenhandy. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Ruhestörung durch Geburtstagsfeier

Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Sternbergstraße Zeit: 24.07.21 / 23:38 Uhr bis 25.07.21 / 03:50 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Sternbergstraße in Salzgitter-Gebhardshagen zu einer Ruhestörung durch eine Geburtstagsfeier. Nachdem ein erster Polizeieinsatz nicht dazu führte, dass die Feiergesellschaft die Nachtruhe in der Folge einhielt, war ein neuerliches Erscheinen notwendig. Da man sich hierbei wenig einsichtig zeigte, wurden gegen mehrere Personen Platzverweise ausgesprochen. Wenn auch zögerlich wurde diesen in der Folge nachgekommen. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.