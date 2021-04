Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße/Pfandbons gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (14.04.21) für Spenden gedachte Pfandbons aus dem Edeka in Lette gestohlen. Gegen 18.05 Uhr zerstörte der Täter eine an der Wand hängende Box und nahm den Inhalt mit. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

