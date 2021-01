Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Donnerstag bittet das Polizeirevier Bad Schönborn um Hinweise zu einem geflüchteten Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergeben haben, parkte die Geschädigte ihren Mercedes gegen 18:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Schießmauerweg. Als sie am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie einen nicht unerheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte indessen seine Fahrt fort, obwohl er am Pkw seines Kontrahenten einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht hat. Bislang liegt von dem Verursacherfahrzeug keine nähere Beschreibung vor.

Hinweise zu dem Pkw oder dessen Fahrzeuglenker/-lenkerin nimmt das zuständige Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/ 80260 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell