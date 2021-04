Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Trecker nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Unfall vom Mittwoch (14.04.21) sucht die Polizei einen beteiligten Trecker. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen befuhr die Bundesstraße 474 in Richtung Lüdinghausen. Gegen 13 Uhr überquerte sie im Bereich Dernekamp eine über Gleise führende Brücke. Dort kam ihr ein Trecker mit Anhänger entgegen. Als dieser sich auf Höhe des Autos befand, flog eine Kappe Richtung Fahrzeug. An ihr hafteten schmierigen Substanzen, die sich auf Stoßstange, Kühlergrill, Motorhaube und Windschutzscheibe verteilten. Zudem wurde das Auto der Lüdinghauserin beschädigt. Der Treckerfahrer fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bitten den unbekannten Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 02594-7930 zum melden.

