POL-COE: Havixbeck, Herkentrup/ Münsteraner nach Unfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

In der Havixbecker Bauerschaft Herkentrup sind auf Höhe der Gaststätte Overwaul am Mittwoch (14.04.21) zwei Autos zusammengestoßen. Ein 59-jähriger Münsteraner erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen enstand hoher Sachschaden. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 71-jähriger Nottulner die K50 in Richtung Senden. Als er die L581 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Münsteraner. Dieser befuhr die Landstraße in Richtung Münster. Ein Rettungswagen war nicht im Einsatz.

