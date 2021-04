Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos im Kreisverkehr der Dülmener Straße sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am Mittwoch (14.04.21) die Grimpingstraße. Gegen 12 Uhr fuhr sie in den Kreisverkehr der Dülmener Straße ein. Sie wollte diesen in Richtung B474 verlassen, als der unbekannte Unfallbeteiligte von der Hansestraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei kam es zur Kollision. Der Unbekannte kümmerte sich jedoch nicht um seine Anschlusspflichten. Dabei soll es sich um einen Mann handeln, der ein schwarzes Auto mit Coesfelder Kennzeichen fuhr.

Die Polizei in Coesfeld bittet den Unbekannten und weitere Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell