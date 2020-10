Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Scheibe eingeschlagen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 09:10 Uhr, ist bei einem Auto an der Erwitter Straße eine Scheibe eingeschlagen worden. Der weiße VW war am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Entwendet wurden eine Geldbörse und einige Dokumente. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

