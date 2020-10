Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mehrere Autos durchwühlt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19:45 Uhr und 06:05 Uhr, sind im Bereich Conzestraße, Von-Stauffenberg-Straße und Josefstraße mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben der Autos ein und durchwühlten den Innenraum nach Wertgegenständen. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 3500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

