Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Gegen 13:00 Uhr am Donnerstagmittag hat ein unbekannter Mann ein Auto an der Conzestraße aufgebrochen. Dabei wurde er von einer aufmerksamen Zeugin gestört und ergriff auf einem schwarzen Fahrrad die Flucht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: kurze, schwarze Haare, etwa 25 Jahre alt, südländisches Aussehen. Er war komplett dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

