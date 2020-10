Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Verkehrsunfall mit sieben Leichtverletzten

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, ist es an der Einmündung Sommerweg und Amselweg zu einem Unfall gekommen. Eine 26-Jährige war mit ihrem Suzuki auf dem Sommerweg unterwegs und beabsichtigte nach rechts in den Amselweg einzubiegen. Beim Abbiegen fuhr sie mittig auf der Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW einer 33-Jährigen. Beide Frauen, eine Beifahrerin und die in den Fahrzeugen befindlichen Kinder wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. (wo)

