BPOL NRW: Während der Kontrolle durch die Bundespolizei - "Kunde" will trotzdem Drogen kaufen - 30 Verkaufseinheiten Marihuana und Bargeld sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten heute Mittag (30. April) 30 Verkaufseinheiten Marihuana bei einem 46-jährigen Mann aus Recklinghausen sicher. Während seiner Kontrolle versuchte ein "Kunde", Drogen bei dem "Dealer" zu erwerben. Der Mann hatte die Einsatzkräfte trotz Uniform nicht erkannt.

Gegen 11 Uhr bekam eine Streife der Bundespolizei den Hinweis, dass im Bereich einer Grünanlage am Recklinghäuser Hauptbahnhof, eine Person aktuell Drogen verkaufen würde. Daraufhin wurde die Örtlichkeit aufgesucht und ein 46-jähriger Mann überprüft. In dessen Rucksack, in einer Art "Geheimversteck", wurde eine Plastiktüte mit 30 Verkaufseinheiten Marihuana sichergestellt.

Kurios! Während der Kontrolle sprach ein "Kunde" des "Dealers" diesen an, um bei diesem Drogen käuflich zu erwerben. Er hatte die uniformierten Bundespolizisten offensichtlich nicht erkannt. Als er dann doch feststellte was dort gerade passierte, verschwand er so plötzlich, wie er aufgetaucht war.

Neben den Drogen wurden zudem 195 Euro Bargeld sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde ein Strafverfahren wegen Drogenhandels eingeleitet. *ST

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell