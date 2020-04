Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Drogen in Hagen sicher

Hagen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete am gestrigen Nachmittag (29. April) im Bereich des Berliner Platzes in Hagen einen Mann, der auffällig in einem Pflanzenbeet wühlte. Als sie ihn später überprüfen, finden sie bei ihm Drogen.

Als Bundespolizisten am gestrigen Nachmittag den Hagener Hauptbahnhof bestreiften fiel ihnen ein Mann auf, der ungewöhnlich lang in einem Pflanzenbeet im Bereich des Berliner Platzes wühlte. Die Einsatzkräfte näherten sich dem 20-Jährigen, der die Polizisten offenbar bemerkte und nun vorgab, sein Auto zu reinigen. Als er dann auf sein Verhalten angesprochen wurde, entfernte sich der Hagener schnellen Schrittes. Kurz darauf konnte er jedoch angehalten und überprüft werden. Dabei viel den Polizisten ein Beutel in seiner Hand auf. In diesem befanden sich neun Konsumeinheiten mit vermutlich Kokain. Bei einer weiteren Durchsuchung des guineischen Staatsangehörigen und seines Fahrzeuges, fanden die Bundespolizisten im weiteren noch 22 kleine Beutelchen Marihuana und Bargeld in typisch kleiner Stückelung.

Nach Rücksprache mit der Polizei in Hagen, wurden die Drogen sowie das Bargeld sichergestellt und der 20-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Bundespolizisten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz im besonders schweren Fall ein.

