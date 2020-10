Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Motorradfahrer gestürzt

Warstein (ots)

Auf der Bermecke ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache stürzte der 61-Jährige in einer Linkskurve und rutschte unter die Schutzplanke. Er war in Richtung Hirschberg unterwegs gewesen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2400 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell