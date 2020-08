Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200811-1-pdnms Inbrandsetzen eines Feldes, Kosel

Kosel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Kosel/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 10.08.20 um 23.10 Uhr wurde über den Notruf 112 mitgeteilt, dass es auf einem Feld in Kosel, Lundshof brennen sollte. Auf der Koppel konnten mehrere unterschiedliche Brandstellen, in den Größen 2 x 2 Metern, ausgemacht werden. Den Feuerwehren aus Kosel und Bohnert gelang es, durch ihren schnellen Einsatz und die rechtzeitige Alarmierung, die Brandherde zu löschen, so dass der Sachschaden nur gering war. Im Umfeld des Feldes konnten zwei Personen festgestellt werden, die mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

