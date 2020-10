Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Tag des Einbruchschutzes

Für die meisten Menschen sind Wohnungseinbrüche erst dann ein Thema, wenn sie betroffen sind. Da ist der Gedanke: "Das betrifft mich doch nicht!" schneller in den Köpfen als der Gedanke dass man selbst Opfer werden könnte. "Der beste Einbruchschutz den wir zur Zeit empfehlen ist eine gute funktionierende Nachbarschaft." weiß Kriminalhauptkommissar Andreas Göbel von der Kriminalprävention zu berichten. Stark sinkende Fallzahlen führt der Experte zum Thema Einbruchschutz auch auf gute Hinweise aus der Nachbarschaft zurück. "Die angestiegene Zahl von telefonischen Hinweisen zu verdächtigen Personen, ermöglicht es uns schnell einzugreifen und so oftmals Einbrüche zu verhindern. Dabei erwischen wir oftmals Personen die als Einbrecher bei uns bekannt sind. Werden Sie von uns kontrolliert brechen sie in dem Bereich auch nicht ein. Rückläufige Einbruchszahlen sind sicherlich auch darauf zurückzuführen." Um Einbrüche zu verhindern gibt es viele Dinge die Wohnungseigentümer selbst berücksichtigen können und auch sollten. Dazu gehören auch die Nutzung von vorhandenen Sicherungen oder auch das Anbringen neuer Sicherungssysteme. Um das Thema Einbruchschutz auch präsent zu behalten, ist am Sonntag dem 25. Oktober 2020 der Tag des Einbruchschutzes. Die Polizei wird an diesem Tag und der darauf folgenden Kalenderwoche mit Informationsständen, telefonischen Beratungen und Tipps in den Medien und den sozialen Netzwerken versuchen das Thema in der dunklen Jahreszeit wieder etwas mehr in die Köpfe aller Bürger zu bekommen. "Denn eins ist uns wichtig - wir wollen, dass Sie sicher leben!" Ihre Polizei (lü) Rückläufige Zahlen: Vergleichszahlen aus den letzten fünf Jahren jeweils von Januar bis Ende September 2016 - 340 Wohnungseinbrüche 2017 - 266 Wohnungseinbrüche 2018 - 217 Wohnungseinbrüche 2019 - 230 Wohnungseinbrüche 2020 - 190 Wohnungseinbrüche

In diesem Jahr blieben von den 190 Wohnungseinbrüchen 90 bereits im Versuch stecken (47%). Das zeigt, dass vorgelegte Sicherungen auch etwas nutzen!

