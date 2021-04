Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210401 - 0387 Frankfurt-Riederwald: Mann entblößt sich vor 72-jähriger Frau

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (31.03.2021) kam es im Stadtteil Riederwald zu einer exhibitionistischen Handlung. Dem Täter gelang die Flucht.

Gegen 12.25 Uhr war eine 72-jährige Frau mit ihrem Fahrrad im Stadtteil Riederwald unterwegs. Im Bereich der Roscherstraße stieg sie von ihrem Rad ab. Von weitem konnte sie einen Mann sehen, welcher im Bereich eines angrenzenden Waldes stand und sich in seine Hose fasste. Als sie sich kurz abwandte und anschließend wieder in seine Richtung blickte, stand dieser plötzlich etwa 20 Meter von ihr entfernt und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Sofort alarmierte die 72-Jährige die Polizei. Der Täter hatte bis zum Eintreffen der Streife bereits die Flucht ergriffen. Auch eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, übergewichtig und kurze graue Haare. Er soll mit einem grauen T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell