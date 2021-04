Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210401 - 0385 Frankfurt-Heddernheim: Unsägliche Graffiti-Schmierereien

Frankfurt (ots)

(mc) Der Sicherheitsdienst des Nordwestzentrums hat am Mittwochmorgen (31. März 2021) zahlreiche faschistische Symbole und andere Graffiti am Eingang zum Walter-Möller-Platz entdeckt und die Polizei informiert.

In der Zeit vom 30. März, 09.30 Uhr, bis zum 31. März 2021, 09.30 Uhr haben Unbekannte in unterschiedlichen Größen Hakenkreuze, SS-Runen, "A.C.A.B."-Schriftzüge und Weiteres an die Fassaden des Nordwestzentrums gesprüht.

Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Unbekannten gegen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 75553111 zu melden.

