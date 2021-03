Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210331 - 0382 Frankfurt-Nordend: 43-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 30. März 2021, gegen 18.50 Uhr, wurde die Polizei telefonisch darüber informiert, dass eine Person aus einem Fenster in der Luisenstraße lautstark antisemitische Äußerungen und auch andere Beleidigungen von sich gab. Eine Streife des 3. Polizeirevieres fuhr vor Ort und nahm den alkoholisierten Beschuldigten, einen 43-jährigen Mann, fest. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden sich noch geringe Mengen Marihuana. Der Beschuldigte konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen das Polizeirevier wieder verlassen.

Gegen 20.00 Uhr kam ein weiterer Hinweis, wonach ein Mann in einem Bus der Linie 32 antisemitische Äußerungen brüllte. Der Mann stieg an der Station Höhenstraße aus. Die sofort nach dort entsandte Streife konnte jedoch weder dort noch im Umfeld Feststellungen treffen. Gegen 21.00 Uhr kam dann der dritte Hinweis, wieder aus der Luisenstraße. Erneut sollte der 43-Jährige aus seiner Wohnung antisemitische Äußerungen gebrüllt haben. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in Gewahrsam genommen. Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei ihm auch um die Person aus dem Bus der Linie 32. Gegen den 43-Jährigen werden Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

