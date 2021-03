Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210331 - 0384 Frankfurt-Gallus: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 30-jähriger Frankfurter war am Montag, den 29. März 2021, gegen 18.30 Uhr, mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Den Haager Straße unterwegs in Richtung der Europa-Allee. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Radfahrer auf dem Gehweg der Straße in gleicher Richtung unterwegs. Als dieser in Höhe der Hausnummer 5 vom Gehweg auf den Radweg wechselte, kam es zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide kamen zu Fall und der E-Scooterfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem wurden Kleidung, Laptop und E-Scooter beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Wie der 30-Jährige angab, befand sich der Radler in einer Gruppe mit mehreren Personen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell