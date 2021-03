Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210331 - 0383 Frankfurt-Bockenheim: Brand einer Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(fue) Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag, den 30. März 2021, gegen 19.50 Uhr, den Brand einer Gartenhütte.

Die Hütte befand sich auf einem Kleingartengelände am Biegweg. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen rasch ersticken. Wegen der starken Rauchentwicklung musste in Höhe der Abfahrt zur Esso-Tankstelle die rechte Fahrspur der BAB 648 gesperrt und der Bahnverkehr der angrenzenden S-Bahnstrecke eingestellt werden. Beide Maßnahmen dauerten bis zum Ende der Löscharbeiten. Durch die große Hitzeentwicklung wurden auch ein Holzverschlag sowie die Verglasung der benachbarten Hütte beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 6.000 EUR.

