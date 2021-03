Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Parkbank in Brand gesteckt

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte zündeten am Dienstag, 2. März, gegen 19.30 Uhr eine Parkbank an der Kamener Straße, zwischen den Straßen "Am Pelkumer Bach" und "Pelkumer Kirchplatz", an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Parkbank wurde vollständig zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

