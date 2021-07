Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Dieb montiert Katalysator auf Park an Ride-Parkplatz ab

Zimmern ob Rottweil (ots)

Auf dem Park and Ride-Parkplatz an der Autobahnausfahrt Rottweil hat ein Dieb am Donnerstag an einem geparkten VW-Golf den Auspuff abgesägt und den Katalysator innerhalb weniger Stunden gestohlen. Wie der 24-jährige Besitzer des Autos der Polizei mitteilte, hatte er seinen schon älteren Golf dort zwischen 18 und 21 Uhr geparkt. Als er den Motor startete, fiel ihm sofort das laute Motorengeräusch auf. Beim Blick unter den Wagen, erkannte er den Diebstahl des Abgasfilters. Die Polizei überprüfte den stark frequentierten Parkplatz im Anschluss, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Der Besitzer bleibt nun auf dem Schaden von mehreren Hundert Euro sitzen. Für die Polizei sind solche Diebstähle nichts Neues. Wegen den Edelmetallen, die in den Abgasfiltern verbaut sind, sind sie derzeit im Schwarzmarkt begehrt. Bislang waren im Kreis allerdings solche Diebstähle lediglich an abgemeldeten Gebrauchtwagen oder Schrottfahrzeugen angezeigt worden.

