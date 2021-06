Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Morgen auf der B 104, Höhe Linken einen 49-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Seine fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Augsburg zur Festnahme wegen des Erschleichens von Leistungen. Den angedrohte 29-tägigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt konnte der Mann durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 940 Euro entgehen.

Ebenfalls am gestrigen Tag vollzogen Beamte der Bundespolizei auf der BAB 11, Höhe Pomellen eine weitere Festnahme. Die Überprüfung eines Mitreisenden in einem Kfz mit einer britischen Zulassung ergab eine Ausschreibung des Amtsgerichts Haldensleben. Gegen den 31-jährigen litauischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Diebstahls vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz verbracht.

