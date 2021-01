Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand in Hesedorf bei Bremervörde Brand in Gnarrenburg

Rotenburg (ots)

++++ Brand eines Schuppens Hesedorf Am Freitag Mittag kam es in Hesedorf bei Bremervörde zu einem Brand eines Schuppens. In dem Schuppen wurden nach Aussage der Polizei Brennholz, Motorsägen und ein gefüllter Heizöltank gelagert. Die Bandursache ist zur Stunde noch unklar. Der Schuppen brannte komplett aus. Ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune und das in der Nähe stehende Wohnhaus konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde das Wohnhaus jedoch erheblich beschädigt, so dass es unbewohnbar wurde. Die am Brandort vorbeiführende Landesstraße 123 wurde für die Dauer der Brandbekämpfung und der erforderlichen Aufräumarbeiten voll gesperrt. Des Weiteren war eine Reinigung der Fahrbahn und des Brandgrundstückes erforderlich, weil das Löschwasser mit Asbest der abgebrannten Bedachung des Schuppens und mit Ölrückständen kontaminiert wurde. Der Brandschaden wird von der Polizei auf 150.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren über 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren angerückt. ++++ Brand eines Wohnhauses auf dem Mobilheimplatz in Gnarrenburg Gnarrenburg Am Samstag Nachmittag kam es auf dem Mobilheimplatz in Gnarrenburg zu einem Brand eines Wohnhauses mit einer Grundfläche von ca. 60 qm. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Wohnhaus brannte zum Teil ab und wurde unbewohnbar. Der Schaden wird auf 40.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Wohnhaus. Ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Brandbekämpfung beteiligt.

