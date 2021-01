Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 26-Jähriger unter Drogenverdacht ++ Reserverad gestohlen ++ Führerschein war abgelaufen ++

Rotenburg (ots)

26-Jähriger unter Drogenverdacht

Elsdorf. Vermutlich unter Drogeneinfluss ist ein 26-jähriger Fahrer eines Vans am Donnerstagmittag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 13 Uhr in der Straße Auf dem Brooke gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem jungen Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach hatte der 26-Jährige zuvor Marihuana geraucht. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Reserverad gestohlen

Hollenstedt/A1. In der Nacht zum Donnerstag ist es auf dem Gelände der Rastanlage Hollenstedt zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Unbekannten bauten das unter dem Heck eines Sattelaufliegers befestigte Reserverad ab und nahmen es mit. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Führerschein war abgelaufen

Gyhum/A1. Bei einer Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch hat ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstagnachmittag den Beamten einen, seit knapp einem Jahr abgelaufenen polnischen Führerschein vorgelegt. Somit hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und muss sich jetzt wegen eines Führerscheinvergehens verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell