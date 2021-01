Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 48-jährige Scheeßelerin am Bankautomaten überfallen ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ Sachbeschädigungen am Rathaus und am Kreishaus - Polizei fasst 22-jährigen Mann ++

Rotenburg (ots)

48-jährige Scheeßelerin am Bankautomaten überfallen

Scheeßel. Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend in den Räumen der Scheeßeler Sparkasse eine 48-jährige Frau überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Kundin kurz nach 20 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten abheben wollen. Plötzlich wurde die Frau von hinten von einem Mann attackiert. Der Unbekannte hielt ihr ein Küchenmesser an den Hals und forderte sie auf, Bargeld abzuheben. Als sich der Ausgabeschacht öffnete, griff der Täter hinein und nahm die Scheine an sich. Während der Tat beobachtete sein Komplize das Geschehen. Die beiden Männer flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskamera und der Zeugenaussagen werden die Täter folgendermaßen beschrieben:

Täter 1

+ 180 bis 185 cm groß + 25-35 Jahre alt + schlank + trug weiße Mund-Nase-Bedeckung + insgesamt schwarz gekleidet (Jogginghose mit weißem Streifen, Jacke, Kapuzenpullover) + graue Sneaker

Täter 2

+ etwas kleiner als Täter 1 + trug ebenfalls Mund-Nase-Bedeckung + schwarz gekleidet wie Täter 1 + schwarze Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter Telefon 04261/947-0.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Scheeßel. Am Montagmittag ist eine 86-jähriger Scheeßelerin in einem Einkaufsmarkt am Vahlder Weg Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Während die Frau zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr mit ihrem Einkauf beschäftigt war, hatte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Das dürften die Täter beobachtet haben. In einem günstigen Moment schnappten sie sich daraus die Brieftasche und machten sich aus dem Staub.

Sachbeschädigungen am Rathaus und am Kreishaus - Polizei fasst 22-jährigen Mann

Rotenburg. Am Dienstagabend hat ein polizeibekannter, 22-jähriger Mann im Rotenburger Stadtgebiet erneut ärgerliche Sachbeschädigungen begangen. Er warf kurz nach 23 Uhr mit einem Rinnsteindeckel die Verglasung des Infopoints am Rathaus ein. Kurz Zeit später schmiss er einen Backstein gegen eine Fensterscheibe des Ausländeramts des Kreishauses. Ein Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und sofort der Polizei über Notruf gemeldet. Eine Streifenbesatzung traf den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatortes an. Er wurde bis zum Morgen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Sechs VBN-Busse beschädigt

Visselhövede. Unbekannte Täter haben am Dienstagabend auf dem Gelände der Raiffeisen-Warengenossenschaft am Wehnser Weg sechs VBN-Busse beschädigt. Sie schlugen an allen Fahrzeugen die Scheiben der Zustiegstüren, zum Teil aber auch weitere Scheiben ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

Einbruch in Discounter scheitert

Sottrum. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter versucht in einen Discounter an der Straße Lienworth einzubrechen. Dazu warfen sie einen Gullydeckel gegen die Scheibe der Eingangstür. Eingedrungen sind die Unbekannten aber nicht. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört.

Einbruch in Wohnhaus

Sittensen. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Waldheim-Osteufer eingebrochen. Dazu hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt. Im Haus gingen die Unbekannten vermutlich zielgerichtet einen Tresor an und flexten ihn auf. Mit dem Inhalt machten sie sich aus dem Staub.

Vandalismus an der Schule - Polizei bittet um Hinweise

Tarmstedt. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mit einem Stein die Eingangstür der Schulkantine an der Straße Kleine Trift eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tarmstedt unter Telefon 04283/95518-0.

Unfall auf der Kreuzung - 84-Jähriger verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Soltauer Straße/Fuhrenstraße ist am frühen Dienstagmorgen ein 84-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war kurz vor 6 Uhr mit seinem Toyota in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte dabei nicht auf den von rechts kommenden VW Transporter eines 53-jährigen Rotenburgers geachtet. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Der Senior zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund viertausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell