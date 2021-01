Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto am Bahnhof aufgebrochen ++ Tageswohnungseinbruch an der Hellweger Straße - Polizei sucht Zeugen ++ Transporter aufgebrochen ++ Sachbeschädigung im Park "Welt der Sinne" ++

Rotenburg (ots)

Auto am Bahnhof aufgebrochen

Lauenbrück. Unbekannte Täter haben am Montagvormittag auf dem Park & Ride-Parkplatz am Lauenbrücker Bahnhof einen roten VW Caddy aufgebrochen. Dazu warfen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Ob die Unbekannten aus dem Fahrzeuginneren etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Tageswohnungseinbruch an der Hellweger Straße - Polizei sucht Zeugen

Ahausen. Nach einem Tageswohnungseinbruch, der sich in den Nachmittagsstunden des vergangenen Freitags an der Hellweger Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Gegen 16 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher das Fenster zum Schlafzimmer eines Einfamilienhauses auf und drangen in die Wohnung ein. Die Täter fanden Schmuck und verließen damit den Tatort. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang einen silberfarbenen Pkw mit Hamburger Kennzeichen gesehen. Möglicherweise steht er mit dem Einbruch in Verbindung. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Transporter aufgebrochen

Stuckenborstel. Unbekannte Täter haben am späten Montagnachmittag auf einem Parkplatz am Neuenlander Weg einen Mercedes-Sprinter aufgebrochen. Sie hebelten ein Dreiecksfenster auf und öffneten den Transporter. Im Fahrzeug fanden sie ein Mobiltelefon und nahmen es mit.

Sachbeschädigung im Park "Welt der Sinne"

Bremervörde. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es im Natur- und Erlebnispark an der Straße Fresenburg zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte warfen Steine in die Fensterscheiben des "Schiefen Raums" am Park der Sinne. Die Polizei geht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Unbekannte beschädigen VW Golf

Rotenburg. Mit einer Glasflasche haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus die beiden Außenspiegel und die Heckscheibe eines VW Golf beschädigt. Hinweise bitte an die Rotenburg Polizei unter Telefon 0426147-0.

