Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrscheinkontrolle - Rabiate 16-Jährige versucht zu flüchten

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (30.10.2020) am Bahnhof Zuffenhausen eine 16-jährige Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, ohne Fahrschein gefahren zu sein und sich gegen das Festhalten durch das Prüfpersonal gewehrt zu haben. Mitarbeiter des Prüfpersonals kontrollierten die 16-Jährige gegen 20.30 Uhr in der S-Bahnlinie S5 von Bietigheim nach Vaihingen und stellten fest, dass die Jugendliche kein gültiges Ticket hatte. Da die Tatverdächtige ihre Personalien verweigerte, stieg das Prüfpersonal mit der 16-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen aus, wo sie kurz darauf versuchte, über die Gleise zu flüchten. Den Mitarbeitern des Prüfdienstes gelang es nach kurzer Verfolgung, die Tatverdächtige einzuholen und das sich wehrende Mädchen den alarmierten Beamten zu übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die 16-Jährige wieder auf freien Fuß.

