Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsdelikt, dass sich am Samstagabend (31.10.2020) in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Gegen 23.20 Uhr gingen beim Polizeinotruf mehrere Anrufe ein, bei denen jeweils ein betrunkener Autofahrer in einem schwarzen Mercedes gemeldet wurde. Er soll in der Steinstraße beinahe einen Fußgänger erfasst haben und anschließend in Richtung Heusteigviertel flüchtig gegangen sein. Auf seiner weiteren Fahrt sei es zu weiteren Straßenverkehrsgefährdungen gekommen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den schwarzen Mercedes in Bad Cannstatt anhalten und den alkoholisierten 35-jährigen Fahrer vorläufig festnehmen. Er wurde nach einer Blutentnahme sowie der Beschlagnahme seines Führerscheins wieder auf die Straße entlassen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen und Personen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell