Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin gestürzt - schwer verletzt

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 57-jährige Radfahrerin zu, als sie am Samstagmittag (31.10.2020) gegen 12.05 Uhr zu Sturz kam. Die Frau fuhr mit ihrem Trekkingrad die Vollmoellerstraße in Fahrtrichtung Robert-Koch-Straße, wobei sie verbotswidrig den Gehweg benutzte. Als sie einem kleinen Kind ausweichen wollte, konnte sie wegen nassem Laub den Rand des Gehwegs nicht erkennen, kam mit beiden Reifen auf eine Grünfläche und stürzte dabei. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell