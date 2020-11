POL-S: Verkehrskontrollen

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (30.10.2020) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung des Rotlichts gerichtet. Im Bereich der Kreuzung zur Wolframstraße kontrollierten die Beamten zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr den Verkehr in Richtung Pragsattel. Dabei dokumentierten sie insgesamt 18 Autofahrer, die mutmaßlich das Rotlicht der Ampel missachteten. Bei der Verkehrskontrolle eines 34 Jahre alten Audi-Fahrers, der zuvor ebenfalls das Rotlicht ignoriert haben soll, stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar ohne Führerschein unterwegs war. Die 20 Jahre alte Fahrzeughalterin befand sich ebenfalls im Auto. Gegen beide leiteten die Beamten jeweils ein Strafverfahren ein.

